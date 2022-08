Assisi: sopralluogo del comune alla scuola media Frate Francesco

Il Comune di Assisi ha effettuato un sopralluogo alla scuola media Frate Francesco (istituto comprensivo Assisi 1) dove sono in corso di ultimazione diversi lavori che riguardano soprattutto l’efficientamento energetico.

In particolare si sta procedendo alla realizzazione del cappotto termico dell’intero edificio, alla sostituzione degli infissi, all’installazione dei pannelli solari, al miglioramento dell’impianto di riscaldamento e al rifacimento dei bagni.

Si tratta di interventi per rendere più funzionale la scuola media che tra un paio di settimane riaprirà i battenti per il nuovo anno scolastico, interventi che mirano a ridurre di oltre il 50 per cento il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile.

I lavori per l’efficientamento energetico avranno un costo di circa 600 mila euro, per il rifacimento dei bagni e di altre rifiniture si spenderanno 100 mila euro nell’ambito di un accordo quadro che grazie ai fondi comunali ha per oggetto la riqualificazione dopo decenni del plesso scolastico.

L’intervento riservato al plesso Frate Francesco rientra nella politica perseguita dall’amministrazione per l’edilizia scolastica e cioè rendere sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale le scuole del territorio comunale.