Assisi, lavori di asfaltatura: modifiche alla viabilità

Interessate via Sant’Apollinare, via Giovanni Da Bonino e Piazza Vescovado nei giorni 10, 11 e 14 aprile 2025

Regolamentazione del traffico, con l’istituzione di divieti e doppio senso di marcia, in alcune zone del centro storico di Assisi, per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura previsti nel piano per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade comunali.

Secondo un’ordinanza emessa dal settore Polizia locale, nei giorni 10, 11 e 14 aprile 2025 è vietata la circolazione in via Sant’Apollinare e via Giovanni Di Bonino, dalle ore 8.45 alle ore 18. È invece istituito il doppio senso di marcia, solo per residenti, in Piazza Vescovado, dalle ore 8.45 alle ore 18. Apposita segnaletica stradale temporanea, necessaria a individuare la nuova regolamentazione del transito, sarà posizionata in particolare in Piazza Santa Chiara, via Sant’Agnese, Largo Properzio, Piazza Vescovado, viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II e Piazzetta Garibaldi, con specifica indicazione di divieto di accesso con mezzi superiori a 35 quintali.