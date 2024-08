Assisi estate 2024, Monte Subasio per bimbi e famiglie con 5 escursioni gratuite

Il Centro recupero fauna selvatica a Colpernieri base di partenza

Cinque eventi gratuiti, dal 22 agosto al 22 settembre prossimi, per far vivere anche ai più piccoli il Monte Subasio, attraverso escursioni divertenti alla scoperta di flora e fauna del grandeparco naturalistico in cui è immersa Assisi. L’iniziativa s’intitola “Scopriamo il bosco e gli animali del Subasio” e fa parte del ricco programma escursionistico promosso dal Comune nell’ambito di “Assisi Estate 2024”, manifestazione organizzata dall’ente in collaborazione con realtà associative del territorio. Quattro delle cinque uscite previste avranno come base di partenza il Centro recupero fauna selvatica della Regione Umbria a Colperinieri, punto chiave delle attività di terapia forestale che verranno attivate prossimamente dal Parco del Monte Subasio.

Si parte il 22 agosto, alle ore 9 a Colpernieri, con l’evento “Tesori del Bosco”: lezione sugli animali selvatici del Subasio, merenda e attività di orienteering con caccia al tesoro nel bosco. Il 24 agosto, dalle ore 21 alle 23, si va “a caccia” di pipistrelli con “Bat-night ad Assisi”: dalla piazza inferiore della Basilica di San Francesco, passeggiata tra le vie della città alla scoperta di pipistrelli e animali notturni, con l’utilizzo di bat-detector.

L’8 settembre, dalle ore 9 alle 13, con partenza da Colpernieri, “Sulle Orme della Natura”: lezione su come riconoscere orme e tracce che gli animali lasciano lungo i sentieri, merenda ed escursione alla ricerca dei segni di presenza della fauna selvatica. Il 14 settembre dalle ore 18 alle 22: “Spiriti del Bosco”, lezione su animali notturni, apericena e passeggiata serale per osservazione dei rapaci. Il 22 settembre dalle ore 9 alle 13: “Sguardi nel buio”: lezione sul monitoraggio della fauna, merenda ed escursione con installazione e controllo di fototrappole di monitoraggio.

Tutte le escursioni sono promosse dal Comune di Assisi, in collaborazione con l’associazione WildUmbria. Prevedono la presenza di guide qualificate ed esperti, sono gratuite, con prenotazione obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 351 8177005 oppure +39 389 8763265.