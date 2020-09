Arte e inclusione al parco delle Grazie con Communitas. Al via lunedì 7 una serie di eventi. Il programma

Da lunedì 7 settembre “COMMUNITAS, un orto, un sentiero, un giardino”, progetto promosso da Associazione Demetra e dall’UEPE-Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni, finanziato dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, si sposta al parco “Le Grazie di sotto” di Terni.

A partire dall’8 settembre e fino alla metà di ottobre, il parco ospiterà tre cicli di incontri per scoprire l’arte ambientale accompagnati da giovani artisti italiani.

Martedì 8 incontreremo Guido Mitidirei, in atre Gu Mi, artista ed architetto toscano affascinato dall’esplorazione delle dicotomie Presente/ Eternità ed Umano/Tecnica;

Mercoledì 9 accompagnati da Giulia Pellegrini, artista visiva che si muove tra fotografia, scultura, video ed istallazioni, esploreremo la tecnica della cianotipia;

Giovedì 10 sarà la volta di Francesco Re Li Calzi, il più giovane dei tre, che al momento dedica la propria ricerca all’accumulo dei materiali ed al loro recupero.

Gli incontri, aperti a tutti, avranno inizio alle ore 10:30 e si svolgeranno all’aperto.

Communitas per il Parco delle Grazie di sotto prevede anche la realizzazione di postazioni per il book crossing in collaborazione con il Centro Diurno Marco Polo, fortemente intenzionato ad animare il parco anche con appuntamenti periodici del gruppo di lettura e la realizzazione di una Action Bound, un gioco educativo per l’esplorazione urbana facilitato da una mobile app. In autunno sarà inoltre fruibile “Voci Recluse” un’installazione audio diffusa, contenente testimonianze di detenuti della Casa Circondariale di Terni e della Casa di Reclusione di Orvieto.

Communitas è un progetto che sta attuando percorsi di giustizia riparativa attraverso la partecipazione attiva alla riqualificazione di luoghi a disposizione della comunità e nei mesi scorsi, ha condotto lavori di manutenzione e cura del verde anche nei comuni di Stroncone e Baschi valorizzando un sentiero e permettendo il riutilizzo di ampi spazi verdi.

Del network di COMMUNITAS fanno parte l’UEPE – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Terni, gli Istituti Penitenziari di Terni e Orvieto, la Scuola Falcone-Borsellino, la Scuola Edile (T.E.S.eF.), la Cooperativa Sociale Helios, l’Azienda Agricola “Fiori di Mandorlo”, l’Associazione Ora d’Aria, l’Associazione Pro Natura di Terni, la sezione CAI di Terni, l’ANCeSCAO e Spazio Verde.