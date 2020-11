Terni: i Pagliacci pronti a consegnare 10mila mascherine pediatriche

Valentina se n’è andata tre mesi fa. Aveva 40 anni e l’infinito dolore per la sua scomparsa oggi diventa amore per gli altri.

Il ricordo di Valentina è vivo e presente grazie alla donazione che suo marito, Gabriele, ha fatto all’associazione I Pagliacci.

Con la cifra ricevuta il presidente, Alessandro Rossi, ha acquistato uno schermo da 65 pollici e duemila mascherine chirurgiche pediatriche che ha donato alla scuola di Ferentillo.

Alla breve cerimonia erano presenti il sindaco di Ferentillo, Elisabetta Cascelli, la dirigente scolastica, Gabriella Pitoni e, in rappresentanza del plesso di Ferentillo, gli insegnanti Michela Passagrilli ed Enrico De Cesaris.

La dirigente scolastica ha ricordato “le tante attività svolte anche in Valnerina da I Pagliacci che, in pieno lockdown, hanno donato libri e giocattoli a quattro comuni e prima della pandemia sono stati impegnati nelle attività di doposcuola a Montefranco”

Questa mattina i volontari dell’associazione si sono recati nella scuola primaria Le Grazie, a Terni, per donare altre visiere protettive certificate.

“Noi non dimentichiamo chi da sempre si prodiga per la nostra salute, mettendo a rischio la propria. e vogliamo sostenere chi in questo periodo ha dovuto rimodulare la propria vita e la propria attività lavorativa – dice Rossi. Ci stiamo lavorando e a breve ci saranno delle novità. Intanto siamo pronti per consegnare 10mila mascherine chirurgiche pediatriche”.