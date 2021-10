Art Bonus, premiazione dei dieci finalisti dell’ultimo concorso: Comune di Perugia in testa.

Appuntamento il 7 ottobre a Lucca. Il primo classificato per il 2020, con 2.314 voti, è stato il restauro della Fonte di San Francesco a Ponte San Giovanni

La premiazione dei finalisti della quinta edizione del concorso Art Bonus, con i dieci progetti finanziati più votati dal pubblico sul portale concorsoartbonus.it, si terrà giovedì 7 ottobre, nel convegno di apertura di LuBeC – Lucca Beni Culturali, incontro internazionale dedicato alla filiera beni culturali-tecnologie–turismo, in programma per due giorni al Real Collegio. Il primo classificato per il 2020, con 2.314 voti, è stato il restauro della Fonte di San Francesco a Ponte San Giovanni, del Comune di Perugia.

Ideato nel 2016 da Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, società in-house del MiC e da Promo PA, fondazione di ricerca attiva nel campo della formazione e dei beni culturali e organizzatrice di LuBeC, il concorso Art Bonus ha superato le difficoltà organizzative imposte dalle restrizioni sanitarie per il Covid-19, mantenendo aperto un canale di comunicazione per gli enti locali, le istituzioni culturali e i donatori, sulle attività intraprese sul territorio. Sono stati 210 in totale i progetti partecipanti al concorso Art Bonus 2020. Nella ripartizione geografica 113 vengono dal Nord Italia, 81 dal Centro e 16 dal Sud. Questi i numeri dell’adesione per ciascuna regione: Abruzzo 2; Calabria 1; Campania 3; Emilia Romagna 29; Friuli Venezia Giulia 9; Lazio 12; Liguria 6; Lombardia 19; Marche 21; Molise 1; Piemonte 25; Puglia 4; Sardegna 2; Sicilia 3; Toscana 3; Trentino Alto Adige 8; Umbria 10; Veneto 17.

La Fonte di San Francesco, restaurata più volte nel corso dei secoli, prende il nome dal Santo Patrono d’Italia che si narra si fermò qui per dissetarsi e lavarsi le ferite prima di essere portato in catene al carcere di Perugia, dopo la battaglia di Collestrada, nel 1202. Le erogazioni Art Bonus hanno coperto totalmente il costo previsto per la manutenzione straordinaria (18mila euro) e ricevuto 2.314 voti sul portale del concorso Art Bonus. I cittadini si sono uniti alla campagna social #fannepArte, insieme ai 18 mecenati e testimonial, tra cui Associazione Pro Ponte, Consorzio Revisioni, Oleodinamica Palmerini srl, Cristina Dragoni.