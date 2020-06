Anniversario Guardia di Finanza: il ringraziamento del Presidente Bacchetta

Il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta esprime parole di encomio e gratitudine al Corpo della Guardia di Finanza nel 246° anniversario della Fondazione.

“Intendo esprimere i più sentiti sentimenti di vicinanza a nome della comunità che rappresento al Comandante regionale, Generale B. Benedetto Lipari affinché li estenda a tutto il personale della Guardia di Finanza dell’Umbria. Per i noti motivi legati al Coronavirus questo importante anniversario si è dovuto svolgere in maniera sobria e raccolta. La presenza del Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia ha autorevolmente rappresentato tutti noi, uniti nel rimarcare il ruolo fondamentale che le Fiamme Gialle rappresentano per la società – dichiara Bacchetta – I numeri delle tante operazioni e indagini in stretta sinergia con la Magistratura ordinaria e contabile realizzate nel 2019, danno il segno dell’impegno che gli uomini della Finanza mettono in campo a garanzia della legalità e della giustizia sociale. Un compito delicato che con discrezione e alta professionalità caratterizza questi servitori dello Stato. Con l’augurio di poter festeggiare il 247° anniversario nelle modalità più consone all’importante appuntamento rinnovo i ringraziamenti più sinceri”.