Coronavirus: in Umbria stabili il tasso di positività e i ricoveri. Sette i morti e 120 i guariti nell’ultimo giorno

Sono 241 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 3.190 tamponi analizzati e un tasso di positività che resta in linea con i giorni scorsi, al 7,5 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 16 gennaio, sono stati sette i decessi nell’ultimo giorno (689 in tutto) e il numero dei guariti è salito a 26.858 (120 in più). Gli attualmente positivi sono 4.603. Più o meno stabili i ricoveri per Covid: sono 327 (uno in meno di ieri), 49 dei quali (ieri erano 50) in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 546.043 tamponi.