Tornano a salire i ricoverati Covid negli ospedali Umbria

Dopo giorni di discesa costante tornano a salire i ricoverati Covid in Umbria, oggi 360, dieci più di ieri, 48 dei quali, uno in più, in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 70 nuovi positivi, 35 guariti e tre morti. In risalita gli attualmente positivi, ora 4.478, 32 più di ieri. Sono stati analizzati 1.167 tamponi e 842 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,4% sul totale (ieri 6,1%) e del 5,9% per i soli molecolari (ieri 10,1%).