In Umbria record terze dosi vaccino: 3.552 in un giorno

Sono state invece 255 le prime e 459 le seconde somministrate

Record di somministrazioni delle terze dosi di vaccino contro il Covid in Umbria, 3.552 nell’ultimo giorno con una copertura del 10,48 per cento della popolazione. Lo evidenziano i dati sul portale della Regione aggiornati al 24 novembre. Le prime dosi fatte sono state invece 255, con l’85,76 per cento della popolazione che le hanno ricevute. In 459 hanno invece ricevuto la seconda somministrazione che copre attualmente l’84,32 per cento dei vaccinabili.

Secondo i dati del Governo l’Umbria ha utilizzato il 94,6 per cento delle dosi di vaccino Covid finora ricevute, cioè un milione 416.393 su un milione 497.297. Alla mattina del 24 novembre ne sono quindi ancora disponibili 80.904.