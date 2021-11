Anche il Comune di Assisi inserito nell’anagrafe nazionale

Da oggi è possibile scaricare i certificati on line e gratis

Anche il Comune di Assisi fa parte dell’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) e da oggi è possibile scaricare i certificati on line attraverso la piattaforma dedicata.

Infatti è attivo anche per i cittadini di Assisi il servizio che consente di ottenere i certificati anagrafici digitali, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it

È possibile scaricare 14 tipi di certificati a nome proprio o anche per un componente del nucleo familiare e ancora in forma contestuale senza recarsi allo sportello del proprio Comune.

I cittadini iscritti all’anagrafe potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. I certificati che si possono avere via on line sono i seguenti: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporto di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile, contratto di convivenza.

Come procedere? È molto semplice. Si accede al portale attraverso la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS), si clicca sulla sezione dedicata ai servizi per i cittadini e si compila la richiesta del certificato che viene anche mostrato in anteprima per la verifica dei dati e alla fine si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.