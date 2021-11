La Civica di Piegaro torna ad interrogare il Comune

Una interrogazione sulla scuola ed una interpellanza sulle proprietà immobiliari del Comune. Sono quelle presentate dalla Civica di Piegaro che con il suo capogruppo, Augusto Peltristo, ed i Consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei torna a sollecitare l’Amministrazione. La richiesta di informazioni sarà discussa durante il consiglio comunale entro la fine di novembre.

“La nostra Lista – spiega Peltristo – è stata da sempre vicina al ‘mondo scuola’ e continua ad avere a cuore la situazione scolastica nel nostro territorio che negli ultimi anni è andata sempre più in sofferenza per molteplici motivazioni. Con l’interrogazione abbiamo chiesto all’Amministrazione un quadro più preciso sulla ‘questione scuola’, dal numero di iscritti dell’Istituto Comprensivo di Panicale Piegaro e Paciano recenti, attuali e le proiezioni per i prossimi tre anni, se vengono utilizzati gli stessi libri di testo, le pluriclassi presenti nei plessi di Piegaro. Per quanto riguarda – aggiunge Peltristo – l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed antincendio, riqualificazione energetica e funzionale del plesso scolastico di Pietrafitta che si stanno effettuando sul plesso di Pietrafitta abbiamo chiesto quando sono iniziati i lavori e quando è prevista la fine, il costo preventivato. Inoltre, le spese sostenute fino ad ora e/o preventivate dall’Amministrazione da quando è partito tale progetto, dal contratto con l’ex “Piper”, alla sistemazione delle sedi temporanee, fino al ripristino dei locali occupati, una volta ultimati i lavori sull’edificio scolastico, l’organizzazione del servizio mensa per gli alunni”.