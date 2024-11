Ad Amelia, “Amerinolio 2024” inserito nel programma di Frantoi Aperti in Umbria. Due giornate dedicate alla scoperta delle radici secolari della tradizione olivicola locale

Domani e domenica, 16 e 17 novembre, si svolge ad Amelia “Amerinolio 2024” inserito nel programma di Frantoi Aperti in Umbria. Saranno due giornate dedicate alla scoperta delle radici secolari della tradizione olivicola locale, in particolare l’olio Rajo, simbolo di eccellenza e autenticità del territorio amerino. Il programma prevede un’esperienza immersiva tra natura, cultura, gastronomia e intrattenimento con attività per tutte le età.

16 novembre: visite ai frantoi, degustazioni e inaugurazione della Mostra Micologica Regionale

La giornata di sabato 16 novembre sarà caratterizzata da un’esplorazione sensoriale e culturale nel cuore di Amelia.

La mattina prenderà il via con l’apertura del Mercato a Km Zero e “Amerino Tipico” nel Chiostro di San Francesco, offrendo una selezione dei migliori prodotti locali.

Dalle 10.00 alle 18.00, i visitatori potranno partecipare a visite ai frantoi, con bus-navetta gratuiti in partenza da Porta Romana sotto le mura di Amelia, per conoscere i segreti della produzione dell’olio extravergine di oliva.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, presso l’Archeospazio del Museo Archeologico i ragazzi tra i 10 e i 13 anni potranno partecipare a un laboratorio per imparare, da un maestro canestraio, la tecnica base dell’intreccio e creare una propria opera.

La Mostra Micologica Regionale, curata da AMI Umbria, inaugurerà alle 16.30, e a partire dallo stesso orario, presso la Domus Romana di Palazzo Venturelli, sarà possibile partecipare a degustazioni di Olio Amerino.

Per tutta la giornata, gli studenti dell’Istituto ITT Amelia offriranno un’analisi gratuita dell’olio, un’iniziativa didattica che permette di scoprire più a fondo le proprietà di questo prezioso prodotto.

17 novembre: trekking, concerto tra gli ulivi e l’imperdibile Olea Dulcis Pop con lo chef Tommaso Foglia

Domenica 17 novembre si aprirà con il Trekking tra gli ulivi secolari del Rajo, un percorso suggestivo di circa 6,5 km che condurrà i partecipanti alla scoperta di un territorio unico tra Fornole e Montecampano. Durante l’escursione la possibilità di godere di un concerto immersivo tra gli ulivi e, al termine, gustare un pranzo organizzato da Amerino Tipico (passeggiata e concerto gratuiti, pranzo a pagamento). Il rientro a Fornole sarà garantito da un servizio di bus-navetta gratuito.

Contemporaneamente, nel Chiostro di San Francesco, continuerà la Mostra Micologica Regionale, mentre nella Sala Boccarini prenderà vita OLEA DULCIS POP, un evento organizzato da Witaly di Lorenza Vitali e Luigi Cremona. La mattina inizierà con il seminario “GOLA E BENESSERE POSSONO CONVIVERE?” tenuto dal dott. nutrizionista Marco Ballerini, presidente dei Lions Narni, che parlerà dei benefici della cucina con olio extravergine di oliva. Seguirà il laboratorio “MANI IN PASTA”, dove i ragazzi saranno coinvolti nella preparazione di delizie come biscotti e ciambelle, tutte rigorosamente fatte con olio EVO dell’Amerino.

Il pomeriggio alle 15.30, l’evento proseguirà con OLEA DULCIS POP – BAKE EVO: una sfida culinaria in cui casalinghe e casalinghi, selezionati tramite contest sui social, si cimenteranno nella preparazione di dolci a base di olio EVO. Un imperdibile show cooking dello chef Tommaso Foglia, noto giudice di Bake Off Italia, completerà l’esperienza, regalando al pubblico nuove idee per l’uso dell’olio EVO in cucina. I dolci saranno valutati da una giuria di influencer ed esperti, e al termine della gara ci sarà un brindisi e la possibilità di assaggiare le creazioni, insieme ai prodotti dell’Amerino, con la partecipazione dei produttori locali. La premiazione finale avverrà il 1° dicembre a OLEA DULCIS a Lugnano, dove verranno assegnati attestati e un cesto di prodotti al vincitore.

Oltre al concerto “Suoni dagli Ulivi Secolari” a Montecampano delle 11.30 aperto a tutti con la musica di Sagaiety & Jameson, nel pomeriggio alle 16.00 nel Chiostro di San Francesco l’intrattenimento musicale di Andrea Rellini Duo splendida chiusura di un weekend ricco di emozioni, sapori e tradizioni.

Programma dettagliato delle due giornate:

Sabato 16 novembre 2024

Ore 9.30 – Chiostro di San Francesco: Apertura del Mercato a Km Zero e della mostra “Amerino Tipico”, che celebra i prodotti locali.

Dalle ore 10.00 alle 18.00: Partenze continue di bus-navetta gratuiti per la visita ai frantoi, con punto di ritrovo a Porta Romana, sotto le mura di Amelia.

Ore 11.00 e 15.00 – Frantoio Suatoni, Amelia: “Al Passo – Parole da mangiare”, un suggestivo cammino multimediale a cura del Teatro Ippocampo, seguito da un buffet degustazione (attività a pagamento, prenotazione obbligatoria al 392 9556856).

dalle ore 15.30 alle 18.30 – Archeospazio del Museo Archeologico (Piazza Augusto Vera, Amelia): Atelier Creativo_ Intrecci con il legno, attività gratuita per i bambini dai 10 ai 13 anni. Apprenderanno la tecnica base dell’intreccio, osservando il maestro canestraio con riproduzione di un proprio manufatto.

(per info e prenotazioni: amelia@sistemamuseo.it)

Ore 16.30 – Chiostro di San Francesco: Mostra Micologica Regionale a cura di AMI Umbria.

Dalle ore 16.30 – Domus Romana, Palazzo Venturelli: Degustazione di Olio Amerino.

Durante tutta la giornata, gli studenti dell’Istituto ITT Amelia offriranno un’analisi gratuita dell’olio nel Chiostro di San Francesco.

Domenica 17 novembre 2024

Ore 9.00 – Fornole, Amelia: Trekking tra gli ulivi secolari del Rajo, un’escursione