Sandro Pasquali è il nuovo Presidente facente funzioni della Provincia di Perugia

“Svolgerò l’incarico con serietà e passione”

Il Vicepresidente Sandro Pasquali è alla guida della Provincia di Perugia, per effetto del passaggio di consegne a Città di Castello tra il sindaco uscente, per la conclusione del doppio mandato, Luciano Bacchetta e il subentrante Luca Secondi. Il facente funzioni Presidente Pasquali rimarrà in carica fino alle prossime elezioni previste a metà di dicembre.

“Rivolgo un caloroso ringraziamento a nome della Provincia di Perugia a Luciano Bacchetta che durante il suo mandato si è distinto per equilibrio, competenza e dedizione all’Ente– dichiara Pasquali -. Essere sindaco e Presidente di Provincia è un impegno molto gravoso che comporta grandi sacrifici personali che Bacchetta ha saputo gestire in maniera egregia anche grazie a esperienza e lungimiranza. Svolgerò l’incarico che mi attende per i prossimi due mesi con serietà e passione nella consapevolezza che le Province hanno la necessità di tornare appieno al centro dell’azione amministrativa con la riattribuzione di deleghe e l’elezione diretta dei suoi organismi istituzionali. La democrazia ha un valore che non possiamo delegare con funzioni ibride che sviliscono istituzioni fondamentali dello Stato come le Province la cui soppressione, vale la pena ricordare, è stata bocciata dagli italiani con un referendum”.

Il saluto di Luciano Bacchetta