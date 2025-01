Altri quattro appuntamenti per conoscere il Liceo Sesto Properzio

Visto lo slittamento delle iscrizioni torna l’iniziativa liceale per un giorno

ASSISI – C’è tempo fino a febbraio per iscriversi alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025-2026, e dopo i tredici appuntamenti tra liceale per un giorno e open day, il liceo Sesto Properzio di Assisi organizza altre iniziative per orientare al meglio la scelta per il futuro e far conoscere a famiglie e ragazzi i quattro indirizzi (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola il liceo.

Nello specifico i prossimi tre mercoledì – 15-22-29 gennaio, nella sede centrale in via Padre Ludovico da Casoria – sarà attivo dalle 10 alle 10.50 il ricevimento genitori e alunni della Scuola secondaria di primo grado, in cui i docenti daranno informazioni sugli indirizzi di studio e sulle procedure di iscrizione. Analoghi appuntamenti nella stessa sede sono previsti giovedì 16-23-30 gennaio, dalle 9.50 alle 10.50. Inoltre sabato 25 gennaio mattina la segreteria nella sede centrale sarà aperta per assistenza alle iscrizioni: la dirigente scolastica riceve su appuntamento e anche qui i docenti saranno a disposizione per la visita della scuola, dalle 10 alle 12. In tutti i casi è possibile prenotarsi chiamando in portineria allo 075 812466.

Torna inoltre anche Liceale per un giorno, in cui i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti. In questo caso appuntamento dal 3 al 6 febbraio, dalle 8:50 alle 12:50, secondo il seguente calendario: lunedì 3 Febbraio 2025 Liceo Economico Sociale; martedì 4 Febbraio 2025 Liceo Classico; mercoledì 5 Febbraio 2025 Liceo Linguistico; giovedì 6 Febbraio 2025 Liceo Sc. Umane. In questo caso è possibile iscriversi a questo indirizzo: https://www.liceoproperzio.edu.it/pagine/liceale-per-un-giorno-2024-2025 Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del liceo Properzio è possibile consultare il sito https://www.liceoproperzio.edu.it/ e seguire anche le pagine social dell’Istituto su Facebook – e Instagram.