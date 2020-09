Altri 24 nuovi casi di Coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24h un ricoverato in più e cinque nuovi guariti

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria l’ultimo giorno, 2.066 totali. Tornano a crescere i ricoveri ordinari, 23, uno in più di ieri, mentre sono sempre quattro i pazienti in terapia intensiva. Emerge dai dati della Regione. Segnalati cinque nuovi guariti, 1.542 in tutto, mentre restano 81 i morti. Gli attualmente positivi passano da 424 a 443. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 1.726 tamponi