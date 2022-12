All’ospedale di Città di Castello focus regionale sulla chirurgia ginecologica

Sono in corso (2 e 3 dicembre) due giornate formative di confronto con live surgery

Due giornate per confrontarsi ed approfondire i passi fatti dalla chirurgia ginecologica tradizionale e mini-invasiva in Umbria, formando un gruppo finalizzato al miglioramento dell’assistenza e dei percorsi offerti alle pazienti. E’ quanto in programma il 2 e 3 dicembre presso l’ospedale di Città di Castello. L’evento formativo con live surgery è stato inaugurato questa mattina (venerdì 2 dicembre) presso la sala riunioni del nosocomio alla presenza di Massimo Braganti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, Donatello Torrioli, direttore della struttura complessa del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale tifernate ed organizzatore del focus, e Luca Secondi, sindaco di Città di Castello.