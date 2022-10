“All’assessore Melasecche non interessano i cittadini intossicati dai fumi di scarico dei treni regionali, forse perche’ a Terni non arrivano?”

Così il capogruppo del Partito democratico a Palazzo Cesaroni, Simona Meloni, commenta

“l’imbarazzante performance di Melasecche, ridottosi ad utilizzare espressioni da bar della stazione per spiegare all’insistente cronista che il disagio delle famiglie che si trovano a respirare gli scarichi delle locomotrici a diesel della ex Fcu non gli toglie il sonno. Lui, che sorridendo beffardo si affibbia nomignoli che ironizzano su chi all’ambiente pensa davvero, dopo aver ovviamente rinviato alle gestioni precedenti le origini di ogni male del trasporto ferroviario regionale si lancia nelle promesse per le quali è celebre: faremo, apriremo, miglioreremo. Incurante, l’assessore Melasecche, degli anni già trascorsi dalla sua ascesa a quel posto di amministratore che lo chiamerebbe a ben altro senso di responsabilità e di realtà. Del tutto immune dalla minima comprensione dei disagi patiti da cittadini umbri (in realtà perugini, e questo potrebbe spiegare molte cose) e incapace di capire il risvolto ambientale di quei fumi maleodoranti e di quelle emissioni in atmosfera”.