Meloni (Pd): “Positività dei giocatori e staff del Perugia Calcio poi smentita da tamponi Asl solleva dubbi su affidabilità dei centri privati”

È quanto afferma Simona Meloni (Pd-vice presidente Assemblea legislativa) che annuncia, in proposito, un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere

“il livello di monitoraggio e controllo delle strutture accreditate dal servizio sanitario regionale ad eseguire prestazioni nell’ambito della diagnosi del Covid-19. Come noto la positività riscontrata recentemente in alcuni giocatori del Perugia Calcio, a seguito di uno screening effettuato in una struttura privata accreditata, è stata poi smentita a distanza di pochi giorni dall’esito dei tamponi ripetuti dall’Asl Umbria, a dimostrazione che serve fare molto di più per assicurare un’effettiva affidabilità di alcune pratiche diagnostiche”.