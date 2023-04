“Allarmante lo spaccio di droga in provincia Perugia”

Sta diventando “allarmante” in provincia di Perugia il fenomeno dello spaccio e del traffico di droga.

ha detto il questore Giuseppe Bellassai in occasione della festa della polizia celebrata a Spoleto. Cerimonia alla quale ha partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei e quello dell’Assemblea legislativa Marco Squarta, nonché il procuratore generale Sergio Sottani e il prefetto Armando Gradone.

Altra criticità, per il questore, è quella dei furti.

“Per i quali – ha detto – abbiamo dato risposte importanti con l’attività investigativa della squadra mobile. Nell’ultimo anno – ha ricordato Bellassai – abbiamo ripreso le attività normali e istituzionali della polizia di Stato dopo il Covid che ci aveva richiesto una rimodulazione dei servizi, fatta con buoni risultati. Questo è stato un anno in cui abbiamo avuto la possibilità di concentrarci nuovamente sulle cose delle quali ci dobbiamo occupare. Non abbiamo distolto lo sguardo attento – ha sottolineato ancora il questore – dalla necessità di verificare eventuali infiltrazioni nel territorio di organizzazioni criminali. Soprattutto in questo periodo in cui con il Pnrr maggiori saranno le risorse destinate anche all’Umbria”.