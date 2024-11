Al Nuovo Caporali di Castiglione del Lago “La grande arte al cinema”

Martedì 19 proiezione del film “Pissarro, il padre dell’impressionismo”, un docufilm introdotto dallo storico dell’arte Andrea Baffoni

(AKR) – CASTIGLIONE DEL LAGO – Un evento speciale al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago. Martedì 19, in contemporanea nazionale, nell’ambito del format “La grande arte al cinema” di Nexo Studios, lo storico dell’arte Andrea Baffoni alle 17:30 introdurrà la prima proiezione del docufilm “Pissarro, il padre dell’Impressionismo” di David Bickerstaff, prodotto nel 2022 della durata di 94 minuti.

«Appassionato, idealista, audace, innovatore…». Nei campi, tra i gesti quotidiani e la luce morbida del tramonto, Camille Pissarro trovava una bellezza intima e sincera. Come dice David Bickerstaff, regista del documentario: «È difficile identificare l’opera più famosa di Pissarro, ma la cosa che mi è apparsa evidente durante la realizzazione di questo film è che proprio la sua particolare e sperimentale rappresentazione della campagna francese e delle strade parigine ad aver definito ciò che oggi intendiamo per grande pittura impressionista». Pissarro visto attraverso una serie di lettere intime e rivelatrici che l’artista scrisse agli amici, trovate nell’archivio di Pissarro conservato presso l’Università di Parigi e grazie alla retrospettiva a lui dedicata in quattro decenni dall’Ashmolean di Oxford, in assoluto il primo museo pubblico del Regno Unito: i suoi battenti aprirono infatti nel maggio del 1683. L’Ashmolean di Oxford ospita una collezione straordinariamente ricca, tra cui l’archivio di Pissarro, che ha permesso di accedere in esclusiva alla più vasta raccolta documentale sul pittore. Il film si concentra anche sulle opere della mostra che si è tenuta al Kunstmuseum di Basilea con l’obiettivo di dimostrare come Pissarro sia stato una forza galvanizzante che ha spinto l’arte moderna e come senza di lui l’Impressionismo non sarebbe stato il movimento che conosciamo. A completare il documentario, i commenti di esperti dell’Ashmolean, tra cui il curatore senior Colin Harrison, la responsabile delle mostre Agnes Valenčak, il direttore del museo Alexander Sturgis, il direttore del Kunstmuseum di Basilea Josef Helfenstein, l’assistente alla ricerca Jelle Imkampe e l’assistente alla curatela Olga Osadtsch. Tra gli intervistati anche Claire Durand-Ruel dell’archivio Durand-Ruel di Parigi, che offre una visione unica di Pissarro come uomo e come artista. Prodotto da Phil Grabsky con Exhibition on Screen.

Da Lagodarte Impresa Sociale, che gestisce la piccola multisala del centro storico castiglionese, un invito: «Scopri la poetica di Pissarro, per iniziare un viaggio tra i colori e i paesaggi dell'Impressionismo: al Nuovo Cinema Caporali solo il 19 novembre. Lo spettacolo sarà poi replicato anche alle ore 21 ma senza la presenza di Andrea Baffoni, presente solo alle 17:30».