Un edificio a consumo energetico quasi azzerato e che rappresenta il livello più alto di edilizia scolastica sul territorio

Un edificio a consumo energetico quasi azzerato e che rappresenta il livello più alto di edilizia scolastica sul territorio.

Così è stato presentato questa mattina a Castiglione del Lago il nuovo corpo di fabbrica che va ad ampliare l’Itt “Fratelli Rosselli”, mettendo altri 500 metri quadrati e sei nuove aule polifunzionali a disposizione dell’Istituto omnicomprensivo.

La cerimonia di inaugurazione ha visto l’intervento del Prefetto di Perugia Armando Gradone, del Consigliere Provinciale Sandro Pasquali, del Sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, del rappresentante dell’Usr Gabriele Alfano, oltre che della dirigente scolastica Giuseppina Cerrone.

Numerose inoltre le autorità militari e religiose e i rappresentanti delle diverse ditte che hanno collaborato all’esecuzione dell’opera.

Realizzato dalla Provincia di Perugia attraverso un finanziamento dell’unione Europea (NextGeneration) pari a un milione e 650.000 euro, il nuovo corpo è adiacente alla struttura originaria che ospita l’Itt e si sviluppa su tre piani. All’interno sono state ricavate sei aule multifunzionali, servizi igienici e scala esterna di emergenza.

L’ampliamento si distingue dall’edificio esistente per la diversa tecnologia costruttiva. Un apposito giunto sismico fa sì che la nuova struttura sia a distanza di sicurezza rispetto all’esistente. Sono state mantenute le stesse quote dei piani esistenti e, tramite la realizzazione di un passaggio, al termine del corridoio lato sud di ogni livello, è possibile accedere agli spazi del nuovo ampliamento. Le tamponature esterne sono state realizzate con blocchi termici in laterizio porizzato, rivestite mediante l’ausilio del “sistema a parete ventilata”, sia per il pregevole aspetto estetico che differenzia l’architettura dell’ampliamento dal volume esistente, sia per il contenimento dei consumi energetici e al benessere.

“Dobbiamo andare fieri – ha dichiarato la dirigente Cerrone – di questo che è un polo di eccellenza sul territorio. Le iscrizioni sono in aumento, come accaduto lo scorso anno. Abbiamo puntato tantissimo sull’innovazione Auspichiamo che da oggi questi nuovi laboratori siano da stimolo a fare di più. Siete ragazzi dalle altissime potenzialità – ha poi sostenuto rivolgendosi agli studenti – contiamo su di voi”.

Vivo apprezzamento per il progetto realizzato è giunto da Alfano: “Si tratta di una eccellenza edilizia – ha affermato – che rilancia l’accoglienza scolastica sul territorio. Questa nuova struttura permetterà di affrontare le nuove sfide con la forza delle competenze e del pensiero critico”.

“Bisogna sempre volere di più da noi stessi e dalle istituzioni in ogni ambito – sono state le parole del prefetto Gradone -: solo così si realizzano passi avanti e si guarda al futuro”.

“Grazie a Comune e scuola che hanno stimolato questo intervento perché se ne sentiva la necessità – è stato il pensiero espresso da Pasquali -. Questo è un Polo che sta crescendo perché sta crescendo il territorio e le aziende in esso presenti. Il Trasimeno è forte se è forte la scuola di questi luoghi. Questo è il primo ampliamento per la Provincia terminato con fondi Pnrr. Il mondo dell’Europa non è così distante da noi: dobbiamo saper trarre le energie migliori per andare ad attrarre quelle economie che servono ai nostri territori per vivere e non solo sopravvivere”.

A descrivere tecnicamente l’opera è stato il dirigente del servizio progettazione dilizia della Provincia di Perugia Andrea Rapicetta. “E’ un edificio al passo con i tempi – ha dichiarato – dotato di spazi polifunzionali idonei alle esigenze dell’Istituto. Auspico che oltre ad essere un luogo di apprendimento sia un luogo di socializzazione”.

E’ infine intervenuto il sindaco Burico: “Voglio ringraziare la Provincia di Perugia per l’investimento fatto sul plesso scolastico di Castiglione del Lago, necessario per le nuove esigenze didattiche di un Istituto in costante crescita e che, nel tempo, è diventato un riferimento territoriale per la formazione e preparazione degli studenti al mondo del lavoro e a quello universitario con risultati eccellenti. Un grande ringraziamento va anche alla Dirigente Cerone e a tutto il personale docente e A.T.A. per la grande professionalità senza la quale il Rosselli Rasetti non sarebbe l’eccellenza che è oggi».