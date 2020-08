Ai fratelli Lasagna la “Stella dello sport” del Comune di Magione

Omaggio al successo degli sportivi Ivo e Ivan Lasagna con la consegna della targa “Stella dello sport magionese”, istituita dall’amministrazione comunale di Magione per portare a conoscenza del territorio comunale personaggi dello sport che si sono distinti nelle diverse discipline.

Sono stati il sindaco Giacomo Chiodini e il vicesindaco con delega allo sport Massimo Lagetti, che ha voluto l’istituzione di questo riconoscimento, a consegnare la targa.

Sportivo di vecchia data, Ivan Lasagna, è arrivato al sidecarcross dopo venti anni di carriera nel motocross.

Uno sport, ha ricordato Ivo, che dagli anni Novanta fino al 2005 in Italia non si praticava più per mancanza di equipaggi oltre alle difficoltà nel praticarlo mentre, continuava con successo nel resto d’Europa.

“Negli anni seguenti – ricorda Ivo – un gruppo di appassionati hanno ricreato un piccolo campionato con quindici equipaggi anche con la speranza che, nel futuro, aumentino sempre di più. Tra coloro che si sono subito appassionati ci siamo anche io e mi fratello Ivan, io come guida e lui come passeggero. Nel 2017 abbiamo preso parte a sei gare di campionato mettendoci subito in evidenza e chiudendolo in seconda posizione tanto che siamo stati convocati dalla nazionale per difendere i nostri colori al Trofeo delle nazioni, l’evento annuale più importante al mondo di questo sport dove abbiamo conquistato un nono posto. Il campionato 2018-2019 ci ha visti invece in prima posizione anche se è giusto ricordare che alcuni equipaggi si sono dovuti ritirare per diversi problemi mentr, al Trofeo delle nazioni siamo arrivati dodicesimi”.

“Siamo grati di questo riconoscimento – hanno commentato i due fratelli alla fine della cerimonia – e felici di praticare questo sport altamente spettacolare che ci auguriamo possa continuare a crescere sia in Italia che all’estero”.