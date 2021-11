Ad inizio 2022 partirà in Umbria il nuovo progetto cinematografico di Lucho Velasco

L’attore, regista e produttore si trova a Perugia insieme al collega Carlo Torres per trovare le locations per il film. I due artisti sono noti al grande pubblico per essere i protagonisti della serie colombiana “La Regina del Flow” di Netflix

Lucho Velasco (attore, regista e produttore) e Carlos Torres (attore), protagonisti della serie colombiana “La Regina del Flow” di Netflix (la cui seconda stagione è nella top ten delle classifiche di molti paesi, Italia compresa), si trovano in questi giorni a Perugia per un tour promozionale, organizzato da Salentino Group, per visionare le locations adatte quale set di un lungometraggio incentrato proprio sul Capoluogo dell’Umbria.

Sono stati i due attori a presentare il progetto nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina (lunedì 22 novembre) presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori insieme a Francesca Vittoria Renda, consigliera del Comune di Perugia con delega alle produzioni cinematografiche, Daniele Corvi, direttore artistico Love Film Festival di Perugia e membro Cda Umbria Film Commission, Francesco Maria Diaz di Salentino Group, Maria Rosi, membro Cda Umbria Film Commission e Michela Angeletti, che cura il tour promozionale.

Nel portare i saluti della città e del sindaco la consigliera comunale non ha nascosto la propria emozione per la presenza a Perugia dei due attori che conferma come l’Umbria stia diventando sempre più internazionale quale sede di produzioni che valicano i confini del Paese.

“Con il progetto di Lucho Velasco e Carlos Torres – ha dichiarato Francesca Vittoria Renda – compiamo un ulteriore passo in avanti perché si tratta di due artisti assoluti protagonisti in queste settimane su Netflix di una serie di successo molto seguita. Questa iniziativa rappresenta un nuovo tassello nell’ambito del lavoro che stiamo portando avanti a braccetto con Umbria Film commission, ossia di creare un’Umbria cinematografica. Sono certa che il cortometraggio sarà un successo vista la qualità degli interpreti”.

E proprio Lucho Velasco, autentico motore del progetto, ha espresso la sua felicità legata alla possibilità di conoscere l’Umbria e Perugia in particolare. Il progetto – ha spiegato – rappresenta una sorta di ponte ideale di collegamento tra la Colombia, suo paese d’origine, e la cultura sudamericana in generale e l’Italia, Perugia in particolare.

Il lungometraggio, che sarà ambientato in città, potrà avvalersi di un valore aggiunto, dato dalla bellezza della città:

“Perché qui – ha detto Velasco – si sente la storia”.

Il film vedrà protagonista Carlos Torres unico attore sudamericano nel cast, visto che la produzione, per tutto il resto, sarà composta da italiani. Sarà una sorta di percorso storico che spazierà all’interno di diverse epoche, legandosi strettamente alle vicende perugine.

“In una città tanto bella – ha concluso Velasco – sarà un grande onore lavorare”.

Un pensiero che il protagonista del lungometraggio, Carlos Torres, ha condiviso.

“Sono emozionato e felice per questo progetto – ha dichiarato – sono certo che sarà un bellissimo film perché questa è una città meravigliosa e perché Lucho Velasco è garanzia di qualità”.

Soddisfazione massima è stata espressa dai membri della Umbria Film Commission Daniele Corvi e Maria Rosi, secondo cui oggi si realizza uno degli obiettivi più importante che la commissione si è proposta, ossia attrarre produzioni soprattutto di livello internazionale.

Il film sarà prodotto da Noelia Films e Salentino Group e sarà distribuito sulle piattaforme Netflix, Amazon Prime ed Apple Tv. Probabilmente le riprese partiranno a breve, nei primi mesi del 2022. In questi giorni i due artisti colombiani stanno visitando l’acropoli perugina, con particolare attenzione al percorso museale dell’Isola di San Lorenzo (Perugia sotterranea), il castello Guglielmi situato all’isola Maggiore al lago Trasimeno ed altre località nelle vicinanze. Lucho Velasco e Carlos Torres resteranno a Perugia fino a venerdì 26 novembre.