Accademia di Belle Arti: conto alla rovescia per le iscrizioni 2024-2025

C’è tempo fino a venerdì 20 settembre per presentare la domanda di iscrizione ai corsi triennali e biennali dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia per l’anno accademico 2024-2025. Un’offerta formativa vasta e contemporanea, capace di soddisfare sempre di più le esigenze legate al mondo del lavoro con i nuovi linguaggi del mondo dell’arte.

Tutti i corsi aperti. I corsi triennali a disposizione sono: Character design e gaming; Cinema e audiovisivo; Grafica e Illustrazione d’arte; Graphic Design; Fashion Design; Fotografia, video e social media per le arti; Illustrazione e linguaggi del fumetto; Pittura; Product Design sostenibile; Scenografia; Scultura. Alcuni di questi corsi di primo livello rappresentano una novità assoluta e un’eccellenza per la “Vannucci”, equivalenti in tutto alle lauree, aperti agli studenti neodiplomati, che offrono una formazione di eccellenza, grazie ai laboratori rinnovati e forniti di tutte le strumentazioni necessarie, nonché all’alta professionalità dei docenti titolari dei corsi.

Per il biennio, la scelta è fra: Pittura; Pittura per l’editoria d’arte; Scultura, Brand Design; Fashion Design per la maglieria; Design sostenibile; Scenografia.

I tradizionali di Pittura, Scultura e Scenografia (sia per il triennio che per il biennio) hanno subito una rimodulazione per offrire allo studente una maggiore focalizzazione sulle discipline caratterizzanti.

“L’Accademia si presenta con un’offerta formativa del tutto rinnovata – spiega la Direttrice Tiziana D’Acchille -, con docenti esterni di grande professionalità e con la novità dell’apertura del terzo ciclo, il dottorato di ricerca, riservato a quegli studenti che intendono proseguire il percorso di studi con un triennio dedicato alla Ricerca. Oggi l’Accademia di Perugia è una delle istituzioni statali più famose per la ricchezza di strumenti di studio messi a disposizione dei propri iscritti, un’accademia in contatto con alcune delle maggiori istituzioni internazionali di alta formazione, come Seoul, Valencia, Düsseldorf”.

Scadenze iscrizioni: diverse sono le date di scadenza, a seconda si tratti di domande per l’ammissione, di immatricolazione o di iscrizione agli anni successivi. Il calendario completo è riportato nel sito abaperugia.org, cliccando direttamente nella schermata della home. La data principale da tenere presente è il 20 settembre p.v., ultimo giorno disponibile per presentare la domanda di iscrizione.

Per tutte le info sulla didattica, contattare la segreteria al numero 075 5730631 o via email scrivendo a info@abaperugia.org o segreteria@abaperugia.org