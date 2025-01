A Trevi “Arrivano le Befane”, il 6 gennaio un pomeriggio di animazione ad ingresso libero 

Si conclude così la rassegna “Natale 2024” che il giorno prima (5 gennaio) al Teatro Clitunno ospiterà la brillante, ironica e travolgente Emanuela Aureli protagonista del one man show “Mamma ho perso… l’Aureli!”

A chiudere “Natale 2024” – rassegna teatrale e di animazione promossa a Trevi dal Comune di Trevi e il Teatro Belli di Antonio Salines, realizzata in collaborazione con Teatro di Sacco, Magazzini Artistici e Povero Willy, in occasione delle festività natalizie – lunedì 6 gennaio a partire dalle ore 16 in piazza Mazzini (ingresso libero) è in programma l’evento “Arrivano le Befane”. Un pomeriggio di animazione con spettacolo di fuoco e Befane dalle gambe lunghe a cura della Asd Il Paese dei Balocchi.

Sempre nel pomeriggio, per le strade di Trevi, è prevista un’esibizione del Gruppo Folkloristico Interamna Folk ed andrà in scena anche il “DUO ZAMPOGNARI” a cura dell’Associazione Compagnia Sciaraballo. Gli zampognari fanno parte di quei musicisti o figuranti che con l’arrivo del Natale (in particolare durante il periodo della Novena dell’Immacolata Concezione e del Natale) percorrono le vie cittadine, in abiti tipici (mantello e cappello a falde larghe), suonando motivi natalizi e altri canti pastorali tradizionali. Generalmente gli zampognari suonano in coppia, uno la zampogna e un’altro la ciaramella. Tradizionalmente si tratta di pastori o contadini che si trasferiscono temporaneamente in città per il periodo natalizio. La Compagnia Sciarabballo promuove da circa 15 anni la tradizione dei Zampognari nel periodo natalizio. Questo spettacolo itinerante ripercorre con genuinità quello che poteva accadere quando nelle piazze delle città e paesi arrivavano i pastori zampognari con i loro suoni natalizi. Il repertorio è fatto di suonate tradizionali pastorali sulla zampogna, novene all’immacolata e brani come “Tu scendi dalle Stelle” e “Adeste Fideles”: con la sua semplicità vuole aiutare a far rivivere, ancora oggi, l’atmosfera magica del natale ad adulti, anziani e bambini.

Domenica 5 gennaio alle ore 18.30 al Teatro Clitunno andrà invece in scena “Mamma ho perso… l’Aureli!” one woman show in cui Emanuela Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi con grande capacità espressiva da tenere inchiodato il pubblico per un’ora e mezzo. Una voce bellissima e una grande dote, quella di divertirsi e di divertire, partendo da una propria speciale autoironia. Non mancano le interazioni con il grande musicista nonché chitarrista Gian Domenico Anellino con il quale l’artista interagirà facendo uscire la sua verve comica oltre che musicale.

Aneddoti, curiosità, impersonificazioni e grande allegria sono i compagni di viaggio. Un viaggio nel teatro che si accende per dare vita ad emozioni e intense risate. L’artista sembra non essere sola sul palco. Vediamo passare cantanti come Albano, Orietta Berti, Mahmoud, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi e Poveri, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Celine Dion, Il Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Katia Ricciarelli e tanti altri che sembrano uscire magicamente sulla scena dando l’impressione che su quelle tavole del palcoscenico ci siano tante anime e che non sia mai sola. Ma non finisce qui, continua con Milly Carlucci, Mara Venier, Sofia Loren, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Antonella Clerici, Cristiano Malgioglio, Il Papa, il presidente Mattarella e molti altri. La sua identità si perde, basta un cambio di parrucca e la scena si illumina del suo talento. Ecco che “Mamma ho perso… l’Aureli” diventa lo slogan divertente, il filo conduttore che unisce i suoi mille volti, che piano piano prendono il sopravvento e come per magia le rubano l’anima e la sua vera identità.