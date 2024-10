A San Giustino la fiera “Sapori&Mestieri Brisce de Corposano”

Al via tra conferme e novità importanti la XVIII edizione della fiera “Sapori & Mestieri. Brisce de Corposano”. Cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno tornano protagoniste a San Giustino nei giorni 19 e 20 ottobre, preceduti da una cena propiziatoria al Castello Bufalini (venerdì 18) organizzata dall’Accademia Enogastronomica di Sansepolcro e dalla Cooperativa Sangiustinese.

Sarà un’occasione unica per degustare i prodotti tipici del territorio, in un contesto suggestivo arricchito dall’accensione dei bracieri nel giardino segreto del castello, a cura di Giuseppe Gallo.

La manifestazione si presenta con tante iniziative collaterali e novità, organizzate grazie alla collaborazione delle associazioni locali, delle scuole, degli esercenti e degli artisti del territorio.

Non mancheranno le vetrine degli antichi mestieri, che offriranno uno sguardo sul passato, ricreando antiche tradizioni artigianali che arricchiranno il centro storico con i loro colori e profumi. La fiera si articolerà in spazi più allargati e rivisitati con cura, arricchiti da tanti punti di intrattenimento che confermano e rinnovano la forte sinergia tra territorio, comunità e associazioni.