A Pietralunga serata evento per sostenere sport e salute

Pietralunga si prepara alla ‘Cena dello Sport’, una serata evento per raccogliere fondi da destinare alle attività sportive locali e alla ricerca sul cancro, venerdì 26 agosto, in piazza Fiorucci. Organizzata dall’azienda Giuliano Tartufi S.p.A., insieme all’Asd Polisportiva Pietralunghese e con la partecipazione di GBsoftware S.p.A., la serata si articolerà tra cena, appunto, musica e tombolata, dalla cui vendita delle cartelle un euro andrà alla Fondazione Ieo – Monzino, a sostegno della lotta contro il cancro nel ricordo di Silvana Benigno.

“I risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora – ha dichiarato Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi – ci fanno ben sperare. Come sempre, in tanti hanno compreso quali sono gli obiettivi e non si sono tirati indietro, ma abbiamo ancora bisogno di un piccolo sforzo per ottenere il massimo da questa iniziativa. Con una semplice cartella, durante una bella serata d’estate, tutti possono contribuire attivamente”.