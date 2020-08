A Perugia torna lo ‘Sbaracco’. La festa del ‘piccolo commercio” diventa anche “la festa del gelato”, in centro storico venerdì 28 e sabato 29 agosto

A Perugia si rinnova l’appuntamento con lo Sbaracco, la Festa del piccolo commercio, manifestazione che vede protagonisti i negozi dell’acropoli e dei borghi. Venerdì 28 e sabato 29 agosto, le vie e le piazze dell’acropoli torneranno a essere un vero e proprio mercato delle eccellenze e delle occasioni all’aria aperta: abbigliamento, accessori e calzature, beni per la persona, profumi e articoli per il benessere, articoli da regalo, occhiali, artigianato, giocattoli e tanto altro.

Entrambi i giorni si parte alle 10. I negozi e le botteghe di corso Vannucci e vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza apriranno il consueto banco in strada, davanti alla propria vetrina, per esporre i prodotti, con promozioni, sconti, offerte particolari esclusivamente per l’occasione. Tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del Covid-19.

Novità dell’edizione agosto 2020 dello “Sbaracco” è la “Festa del gelato”. In occasione della due giorni, infatti, le gelaterie del centro storico proporranno il proprio “Cono Sbaracco” riservato ai bambini fino a 10 anni al prezzo speciale di 1 euro.

L’elenco completo dei negozi e delle gelaterie aderenti allo Sbaracco sarà pubblicato sui canali social “Perugia in centro” e “Enjoy Perugia”. Le attività ufficialmente aderenti sono solo quelle che espongono la locandina dell’evento.

In caso di maltempo Sbaracco è confermato e si svolgerà ugualmente all’interno dei negozi