La magia delle feste pronta a invadere il borgo di Montone. Domenica 8 dicembre mercatini e accensione dell’Albero di Natale in piazza Fortebraccio

L’atmosfera delle feste, piena di luci, colori e musiche, è pronta ad avvolgere Montone. Da Natale all’Epifania, anche quest’anno il borgo arietano promette di regalare momenti indimenticabili con animazione, passeggiate alla scoperta dell’arte, l’immancabile concorso dedicato al presepe più bello e altre iniziative pensate per far sognare grandi e piccini.

Il programma, realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio, prenderà ufficialmente il via l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Fortebraccio, preceduta dai canti di Natale dei bambini della scuola primaria Emma Smacchia, dalle 16.30 alle 18.30. Sempre domenica, dalle 10 alle 19, è previsto il Mercatino di Natale dove, oltre ai tradizionali addobbi e oggettistica a tema, saranno presenti anche bancarelle enogastronomiche.

Numerose le iniziative interamente dedicate ai più piccoli, come il laboratorio “Un albero coi fiocchi” di sabato 7 dicembre, al Museo di San Francesco, e la caccia al tesoro “Dove sono finiti i regali di Babbo Natale?”, in piazza Fortebraccio domenica 22 dicembre, ore 15. Da non perdere, sempre per i più piccoli, anche “Natale sotto l’albero” con Babbo Natale e le sue renne che lunedì 23 porteranno doni ai bambini, accompagnati dalla Filarmonica Braccio Fortebraccio e vin brulè.

Nel programma, poi, non mancheranno gli appuntamenti dedicati al tradizionale gioco della tombola e alla musica, tra cui il 26 dicembre, nella chiesa Collegiata, il tradizionale Concerto di Natale racchiuso sotto il titolo “Verso una città chiamata Paradiso” della Corale Fortebraccio, diretta dal Maestro Francesco Fulvi.

Da segnalare l’apertura nell’Antica Prigione del presepe realizzato da Leonardo Formica, a partire dal 20 dicembre, e la possibilità dal 15 dicembre di ammirare la mostra di presepi per le vie del borgo realizzata all’interno del concorso “Presepiando”.

Altri momenti di svago e cultura saranno inoltre proposti dal complesso Museale San Francesco con “Montone tra personaggi, leggende e curiosità”, che permetterà di scoprire le opere d’arte racchiuse nel museo e visitare il suggestivo borgo, nonché dal Teatro San Fedele con spettacoli e presentazioni di libri.

Tra gli appuntamenti anche il Capodanno in piazza, martedì 31 dicembre, con una grande festa in Piazza Fortebraccio fino all’alba, musica dal vivo con Outside Band e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Ad aprire il nuovo anno sarà l’Orchestra da Camera “I Concertisti” con le musiche tratte dalle arie d’opera più famose, previsto alle ore 18 nella chiesa San Francesco.

Il 5 gennaio, in piazza Fortebraccio, si terrà la premiazione del concorso “Presepiando”, il 6 gennaio arriverà la Befana e, a seguire, il 12 gennaio i “Canti della Pasquella”, con il raduno dei Pasquellari, vin brulè e bruschetta per tutti i partecipanti.