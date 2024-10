A Fabro fiocco rosa per la prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Fabro ha deciso di illuminare di rosa l’installazione ritraente il fiocco Airc collocata alla rotatoria di Fabro scalo

In occasione del mese della Prevenzione del tumore al seno, in programma per questo mese di ottobre, il Comune di Fabro ha deciso di illuminare di rosa l’installazione ritraente il fiocco Airc collocata alla rotatoria di Fabro scalo. Una scelta, spiega l’amministrazione, che si sposa anche con la campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” e che punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle cure ma anche e soprattutto della prevenzione nella lotta al tumore al seno e anche a tutti gli altri tipi di tumore ribadendo l’importanza di prendersi cura della salute di tutte le donne. Un piccolo gesto, secondo il Comune, nella consapevolezza che il fiocco rosa non solo un simbolo ma un messaggio di speranza e di impegno concreto.