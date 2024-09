La campagna sul tumore al seno riparte dal 20 settembre

Ritornano fino a dicembre gli incontri mensili nelle farmacie comunali di Perugia, Todi, Città della Pieve e Magione con l’équipe di medici dell’Associazione L’Aura per informare sul rischio personale e la prevenzione del tumore alla mammella

Dopo il successo riscosso in primavera, la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno “La prevenzione si impara in farmacia”, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione L’Aura e AFAS Azienda Speciale Farmacie Comunali di Perugia riparte per l’autunno.

Dal 20 settembre fino a metà dicembre 8 nuovi incontri nelle farmacie comunali di Perugia, Todi, Città della Pieve e Magione (San Feliciano), rivolti a tutte le donne che desiderino avere informazioni sul rischio personale e sulla prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno.

Lo staff di medici senologi dell’Associazione L’Aura, coordinato dalla Dott.ssa Silvia Aiuti, Responsabile f.f. del Reparto di Senologia Diagnostica dell’Ospedale di Città di Castello, e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione L’Aura sarà a disposizione delle partecipanti per rispondere a tutte le domande e fornire le informazioni su come fare una corretta prevenzione.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 20 settembre pomeriggio, dalle 16 alle 19, nella sala AFAS di San Sisto in via G. B. Pergolesi 121 C.

La partecipazione è gratuita e senza prenotazione.

Gli altri incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre dalle 16 alle 19:

Settembre: venerdì 27 alla Farmacia AFAS 8 al Centro commerciale Emisfero (via Fiesole, 1);

Ottobre: venerdì 11 alla Farmacia AFAS 9 di Villa Pitignano (Strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli, 24 c/3) e venerdì 25 a San Feliciano (Farmacia AFAS 10 via dei Canottieri, 5);

Novembre: venerdì 8 a Todi presso la Farmacia AFAS 11 (Circonvallazione Orvietana Est, 7), venerdì 22 di nuovo a Perugia alla Farmacia AFAS 12 Pila (via Settevalli 923), quindi venerdì 29 a Olmo, alla Farmacia AFAS 13 (Strada Trasimeno Ovest, 159 z/18);

Dicembre: venerdì 13 alla Farmacia AFAS 14 di Città della Pieve (via Garibaldi, 87).

Per ulteriori informazioni: associazionelaura2023@gmail.com

L’Associazione L’Aura nasce nel 2023 in memoria di Laura Buco, giovane mamma di Deruta scomparsa a causa di un tumore al seno, per rispettare una sua ferma volontà di poter essere d’aiuto ad altre donne.

Grazie alla collaborazione con il Comitato Scientifico, composto dalla Dott.ssa Silvia Aiuti, senologa presso l’U.O. di Senologia dell’Ospedale di Città di Castello, il Dott. Saverio Arena, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, il Dott. Alessio Sgrelli, Medico chirurgo presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Perugia e il Dott. Andrea Saracini, Dirigente Medico di Radiologia presso la S.S. Dipartimentale Breast Unit dell’Ospedale di Perugia, con la Dott.ssa Lorenza Carnevale e il Dott. Gianluca Romeo e con il prezioso supporto del CDA di AFAS e del personale delle farmacie comunali nel mese di marzo 2024 sono stati avviati gli incontri di prevenzione della campagna “La prevenzione si impara in farmacia”, che hanno riscosso un grande interesse proprio perché le partecipanti hanno potuto imparare letteralmente come fare prevenzione primaria in autonomia e a chi rivolgersi in caso di dubbio o di necessità.