Aperture straordinarie per Città della Domenica in questi giorni di festa

Luminarie nel bosco, escursioni con il trenino, caccia al tesoro e tanti animali – Il parco naturalistico di Perugia sarà visitabile il 28 e 29 dicembre e il 4, 5 e 6 gennaio

Conclusa con successo l’iniziativa del Parco di Natale, la Città della Domenica sarà visitabile anche nei prossimi giorni di festa grazie ad alcune aperture straordinarie programmate per sabato 28 e domenica 29 dicembre e per sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. In queste date si potrà visitare lo storico parco naturalistico di Perugia e ammirarne le numerose attrazioni e i tanti animali che vi vivono. Per scoprire ogni angolo del parco sarà a disposizione lo storico trenino di Città della Domenica, in particolare nelle ore serali con il bosco addobbato con suggestive luminarie. Tra le varie attività, sarà organizzata anche una caccia al tesoro alla “riscoperta dello spirito natalizio”.

Per queste aperture, l’ingresso al parco avrà prezzi scontati: 10 euro per gli adulti e 6,50 euro per i bambini. Inoltre, sarà già possibile acquistare l’abbonamento per la stagione 2025 al prezzo dello scorso anno.

Ottima riuscita anche per la tombolata di beneficenza organizzata nel giorno di santo Stefano: vi hanno partecipato circa duecento persone e l’intero ricavato della serata, oltre mille euro, è stato devoluto a favore della residenza protetta Opere Pie Donini di Perugia.