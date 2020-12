56 scienziati dell’Università degli Studi di Perugia nel 2% Top Scientist

Sono 56 gli scienziati dell’Università degli Studi di Perugia presenti nel ristretto gruppo costituito dal 2% top scientist nel mondo: questo il risultato contenuto in un recente lavoro scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Plos Biology dal titolo: “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”, autori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack e Jeroen Baas, uno studio che evidenzia il 2% dei top scientist mondiali di tutte le discipline, fra i quali anche 4.008 italiani e, appunto, i 56 dell’Ateneo perugino.

“Questa indagine – spiega il professore Roberto Rettori, Delegato del Rettore per il settore dell’Orientamento, tutorato e divulgazione scientifica -, nonostante confermi la prevalenza di ricercatori USA e di altri Paesi con una tradizione e un investimento significativo nel settore Ricerca e Sviluppo (R&S), evidenzia come l’Ateneo di Perugia sia davvero ben rappresentato, con ben 56 scienziati distribuiti in 28 diverse sub-discipline scientifiche. La performance italiana e dell’Ateneo Perugino riconferma quindi la validità dei nostri ricercatori, anche nel confronto con colleghi di Paesi in cui la spesa per ricerca e sviluppo è molto maggiore: superiore al 2% del PIL in EU, a circa 3% in USA contro l’1.43% dell’Italia”.