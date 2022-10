“4 ottobre speciale grazie al messaggio del Presidente Mattarella”

Pace ed ecologia integrale sono stati i temi forti del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Italia, letto il 4 ottobre nella Basilica superiore di San Francesco dopo l’accensione della lampada votiva.

“È un grande incoraggiamento per noi – commenta in una nota il sindaco Stefania Proietti all’indomani della conclusione delle celebrazioni francescane – che il Capo dello Stato si sia soffermato su questi due aspetti dell’operato di San Francesco. Le parole del Presidente Mattarella hanno tratteggiato la figura del nostro Santo, che è annoverato tra i giganti della Chiesa, ma è anche un uomo che ha parlato con i suoi gesti e parla tuttora al cuore e alla mente di chi non crede. La sua grandezza e i suoi valori sono universali e sono incentrati sulla pace, la fraternità e il dialogo tra i popoli, la centralità dei più poveri e l’amore per il Creato. Grazie a questo, Assisi rappresenta il simbolo della spiritualità mondiale, è la città messaggio che trasmette gli insegnamenti di San Francesco e delle sue scelte di abbracciare la povertà, di rispettare il creato e compiere gesti concreti di pace. Mai come in questo momento il discorso del Presidente della Repubblica – aggiunge il sindaco – è di un’attualità stringente e si lega al grido di papa Francesco per fermare la guerra in Ucraina e nella lotta al cambiamento climatico che genera distruzione e morte. È stata emozionante – ricorda il sindaco – la presenza di centinaia e centinaia di alunni e studenti delle scuole di Assisi che hanno voluto accogliere, festanti e con le bandiere del tricolore, il Capo dello Stato, sul prato davanti alla Basilica superiore. Uno spettacolo di gioia e di colori che ha reso ancora più suggestiva la giornata del 4 ottobre”.