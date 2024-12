Stefania Proietti:’operazione verità’ sulla sanità

La neopresidente della Regione Umbria lancia un’operazione verità’ sulla sanità e augura buon lavoro ai nuovi consiglieri

In un post su Facebook la neopresidente della Regione Umbria Stefania Proietti spiega che metteranno in pratica subito i 10 punti programmatici della campagna elettorale con la sanità pubblica al primo posto.

“Grazie. Non riesco a descrivere le emozioni che sto vivendo. Oggi inizia il passo più impegnativo del cammino per l’Umbria, un cammino che continueremo a fare insieme, perché saremo sempre NOI. Da oggi iniziamo a mettere in pratica i nostri 10 punti programmatici. Come detto in campagna elettorale, al primo posto c’è, c’era e ci sarà la Sanità pubblica. Opereremo per una revisione completa della governance, mettendo al primo posto le competenze e le migliori energie che la nostra regione sa esprimere. Come azione preliminare, effettueremo una verifica tecnica del bilancio regionale per chiarire qual è la reale situazione finanziaria del fondo e del bilancio sanitario. Una seconda verifica riguarderà le liste di attesa per chiarire il reale numero delle prestazioni sospese. I cittadini chiedono trasparenza ed è nostro dovere garantirla. Buon lavoro a tutti i Consiglieri e alla futura Giunta. Per l’Umbria