3mila mascherine alla Usl Umbria 1 dalla fondazione Tzu Chi di Taiwan. Un contributo per contenere la diffusione del coronavirus



Un nuovo contributo per la lotta contro la diffusione del Covid-19 è appena arrivato dalla fondazione di beneficenza Tzu Chi di Taiwan, che ha donato 3mila mascherine chirurgiche anche ai presidi ospedalieri della Usl Umbria 1. La fondazione buddista Tzu Chi è una organizzazione umanitaria non-profit internazionale con quattro missioni principali: la carità, la medicina, l’istruzione e la cultura umanistica. L’organizzazione è stata fondata nel 1966 dalla venerabile maestra di Dharma Chen Yen con sei monache buddiste e 30 casalinghe. Attualmente può contare su più di 10 milioni di volontari e donatori in oltre 50 paesi. Fino ad oggi ha prestato aiuto in 90 Paesi. In Italia ha già offerto sostegno dopo i terremoti dell’Emilia Romagna e del Centro Italia.

Il nome della fondazione significa “amore puro” ed è la fusione di due parole: Tzu, che è l’amore vero, puro e caritatevole nei confronti di ogni individuo; e Chi che vuole dire il desiderio di liberare il prossimo dalla sofferenza