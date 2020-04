“Vivere”: su Youtube il video realizzato dalla Polizia locale di Perugia. Il Sindaco Romizi: “Un ulteriore segno prezioso del lavoro che ogni giorno i nostri agenti svolgono”

E’ stato pubblicato su Youtube un video toccante, realizzato dalla Polizia Locale, per raccontare con una serie di immagini simbolo il Capoluogo dell’Umbria. Poco più di quattro minuti per ripercorrere la storia di Perugia, passando dai grandi eventi cittadini (la Fiera dei Morti, Umbria Jazz, Eurochocolate, la Grifonissima) ad un focus sui più bei monumenti che rappresentano la città del Grifo. E poi, però, anche immagini di oggi, con le vie deserte a causa dell’emergenza sanitaria in atto, un’emergenza che vede la Polizia Locale in prima linea a sostegno dei provvedimenti adottati dalle Istituzioni nazionali e locali. Le riprese sono di Massimo Pompei, il montaggio è di Paolo Cinti, le immagini scorrono accompagnate dalle parole della canzone di Renato Zero “vivere”, scelta non a caso per rappresentare al meglio questo momento delicato per l’intera collettività.

“Guardare la nostra città attraverso le immagini dei suoi scorci più belli – sottolinea il sindaco Andrea Romizi – e degli eventi più significativi nei momenti di gioia e in quelli del vuoto e del silenzio, molto suggestivi, é una bella iniziativa della Polizia Locale che ringrazio e con la quale mi congratulo . Anche questo è un segno del prezioso lavoro che eaa svolge, soprattutto in questa difficile stagione della vita della nostra comunità. Un grazie infine a tutti i nostri agenti per l’impegno straordinario che stanno mettendo nella loro attività in questo periodo di emergenza”.

“Vorrei ringraziare la Polizia Locale per questa bella iniziativa – ha commentato da parte sua l’assessore Luca Merli – che conferma l’attenzione e l’impegno che giornalmente i nostri agenti riservano alla città. In un periodo di grandi sacrifici per l’intera collettività la nostra Polizia Locale continua a svolgere senza soste i numerosi compiti che le sono affidati, dimostrandosi ancora una volta un punto di riferimento per gli amministratori ed i cittadini”.

Questo il link per visionare il video: qvermZWz_NU