Vivere Marsciano Live: l’esperienza continua. Nata per fare intrattenimento e informazione durante il periodo di lockdown, con tutti costretti a restare a casa, la web TV promossa dal Comune di Marsciano continuerà a proporre contenuti anche nelle prossime settimane

“Ad un mese esatto dalla puntata zero, andata in diretta online il 9 aprile – spiega il vicesindaco Andrea Pilati – il bilancio che possiamo trarre dall’esperienza della web TV Vivere Marsciano Live è certamente positivo. Un contenitore al quale il Comune ha voluto dare vita per informare e intrattenere i cittadini in un momento in cui dovere di tutti era quello di restare a casa per contenere i rischi di contagio da coronavirus. E l’apprezzamento del pubblico è stato, fin da subito, molto alto anche grazie alla possibilità di intervenire in diretta e interagire con i temi trattati nelle varie puntateattraverso commenti e domande da fare agli ospiti presenti”.

Vivere Marsciano Live ha, nel mese appena trascorso, dato vita ad un palinsesto per una platea il più ampia possibile, con contenuti che sono andati dalle storie raccontate ai più piccoli, con la rubrica delle Favole della Buonanotte, agli approfondimenti su temi legati all’emergenza come nella puntata in cui è stato ospitato l’infettivologo Carlo Tascini, una delle più seguite dal pubblico con oltre 350 persone collegate in diretta e 14mila visualizzazioni raggiunte ad oggi.

E poi musica, letteratura, arte, temi sociali e l’occasione per incontrare alcuni marscianesi che grazie alla loro bravura e al loro impegno si stanno facendo strada nelle rispettive professioni a livello nazionale e internazionale. Tanti contenuti che naturalmente restano disponibili online, sulla pagina facebook Vivere Marsciano, per chiunque è interessato ai temi trattati.