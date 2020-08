Viadotto Lago di Corbara: “Subito progetto per riapertura anche parziale”

Subito il progetto e, se tutte le verifiche saranno positive, riapertura nel giro di poche settimane per il viadotto sul Lago di Corbara. E’ questo il risultato dell’incontro che si è tenuto nella sede regionale di Piazza Partigiani a Perugia, convocato dall’assessore alle infrastrutture, Enrico Melasecche, ed al quale hanno partecipato, oltre allo stesso assessore ed ai tecnici della Regione Umbria, i rappresentanti di ANAS, i sindaci di Orvieto e Baschi ed il vicesindaco di Todi.

“La chiusura del viadotto ad otto campate che supera al centro il lago di Corbara – ha affermato l’assessore Melasecche – sta causando problemi e proteste per cui occorre provvedere al più presto per risolvere con celerità sia il problemi della riapertura del viadotto che quello relativo alla ristrettezza di due curve che lungo la SS 448 causano da sempre problemi nei pressi dei cosiddetti Fori di Baschi nel tratto adiacente alla ferrovia. Il viadotto realizzato ai tempi della diga con sole due travi per campata e con una tecnica costruttiva oggi superata – ha proseguito l’assessore – presenta su un punto un avvallamento causato dall’ammaloramento della testa di una trave che stava cedendo. Il Capo Compartimento ANAS Ing. Nibbi ha informato di aver immediatamente interessato lo stesso progettista e la stessa impresa che sono intervenuti per ripristinare il viadotto Montoro, proprio per dare accelerazione all’intervento. I tecnici sono già sul posto e stanno iniziando le operazioni di monitoraggio visivo e poi strumentale di tutte e sedici le travi che compongono l’intero viadotto per impedire che, una volta riaperto al traffico, possano verificarsi altri problemi alle altre travi coeve a quella rovinata. Sulla trave lesionata si adotterà una tecnica particolare per irrobustirla e consentire, forse fin dalle prossime settimane, la riapertura del viadotto, con semaforo a senso unico alternato, al traffico leggero e poi, nel caso in cui dovessero le indagini essere confortanti, anche a quello pesante. In caso contrario occorreranno alcuni mesi prima di poter consentire l’attraversamento degli autotreni. Quanto ai Fori di Baschi – ha invece aggiunto Melasecche – è aperto il confronto con Rete Ferroviaria Italiana, per definire il progetto esecutivo dell’intervento, già finanziato per 8 milioni di euro, che dovrebbe portare nei prossimi mesi a risolvere definitivamente il problema dei mezzi pesanti che incrociandosi causano con una certa frequenza incidenti. La SS 448 si è rivelata strategica con la chiusura temporanea del viadotto Montoro – ha concluso l’assessore – in quanto assorbe il traffico di attraversamento di quella parte intermedia dell’Umbria fra Todi ed Orvieto ed anche per questo deve essere mantenuta in efficienza”.