UPI : La presidente Proietti all’Assemblea Nazionale delle Province Italiane

La finanza delle Province è stato il tema su cui la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti è stata chiamata a confrontarsi durante i lavori dell’assemblea nazionale in corso a Ravenna. Ne ha discusso con il viceministro dell’economia Laura Castelli e con i colleghi di Alessandria, Bergamo, Lecce, Massa Carrara, La Spezia e Salerno. Prima della discussione c’è stato un collegamento con il ministero dell’Interno Luciana Lamorgese che si è dilungato sulla riforma del nuovo testo del Tuel (Testo unico degli enti locali).

Nel merito la Presidente ha parlato delle deleghe rimaste,

“a partire dalla viabilità e degli oltre 2600 chilometri di strade da manutentare, senza le risorse adeguate, e su questo siamo preoccupati perché è una questione di sicurezza per i nostri cittadini, per noi una questione di coscienza; oppure l’edilizia scolastica, nella provincia di Perugia, ci sono 110 istituti, molti dei quali non rientravano nel cratere sismico per cui non erano beneficiati ma oggi con le ultime decisioni del commissario alla ricostruzione Legnini, le cose sono cambiate e delle risorse ne beneficeranno anche le altre scuole”.