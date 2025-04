L’uomo si era allontanato da una struttura protetta tra Pierantonio e Umbertide

Dal tardo pomeriggio di lunedì 14 aprile, i Vigili del fuoco del Comando di Perugia sono impegnati nella ricerca di un uomo di circa 40 anni con disagi, allontanatosi da una struttura protetta nella zona tra Pierantonio e Umbertide (PG).

Le operazioni di ricerca vedono impiegate diverse risorse specializzate del comando di Perugia, tra cui l’Unità di Comando Locale (UCL) per il coordinamento, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per la ricerca sul territorio, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni per la perlustrazione aerea e il Modulo Operativo Cinofili (MO.CIN) con unità specializzate nella localizzazione.

Le ricerche sono in corso in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità competenti. Attualmente le ricerche si sono spostate in zona stazione Sant’Anna di Perugia, perché è il punto di ultimo avvistamento.