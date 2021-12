Unione dei Comuni Tos chiede alla Vus Spa la riscossione diretta della Tari

L’ente ha sollecitato una risposta da parte del gestore, rivolgendosi anche all’Auri

Chiedono la riscossione diretta della Tari da parte del gestore, la Vus Spa, “come previsto dalla normativa vigente”, le amministrazioni che fanno parte dell’Unione dei Comuni delle Terre dell’Olio e del Sagrantino (Tos), in particolare i Comuni di Trevi, Montefalco, Bevagna, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo.

Per avviare il processo di riorganizzazione dei servizi associati tra i Comuni dell’Unione, compreso il trasferimento della funzione relativa alla gestione delle entrate tributarie, la Giunta dei Sindaci ha ritenuto

“oramai improcrastinabile dirimere la questione inerente la riscossione diretta della Tari da parte del gestore come previsto dall’art. 22 del Contratto di Servizio per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati”

e, per questo, il 12 novembre ha sollecitato una risposta rivolgendosi non solo alla Vus spa, ma anche all’Autorità umbra per rifiuti e idrico (Auri).