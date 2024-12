Una parata di stelle in arrivo a Gualdo Tadino il prossimo 18 dicembre

Presentata la partita di beneficenza tra Nazionale Basket Artisti e vecchie glorie del basket gualdese.

Una parata di stelle (artisti, sportivi, giornalisti, ecc.) è in arrivo a Gualdo Tadino. E’ stata ufficialmente presentata giovedì 12 dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio, l’attesissima partita di beneficenza “Stelle a Canestro – Un Assist per la Ricerca”, che si terrà il prossimo mercoledì 18 dicembre alle ore 19.45 presso il Palazzetto dello Sport Carlo Angelo Luzi di Gualdo Tadino e che vedrà sfidarsi sul parquet umbro la Nazionale Basket Artisti e le vecchie glorie del basket gualdese.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino è organizzata con la collaborazione del centro medico Adoc ed avrà lo scopo di sostenere l’AELC, l’Associazione Eugubina per la lotta contro il cancro, che da anni si impegna nel nostro territorio.

L’evento è stato presentato dal Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, insieme all’organizzatore Damiano Picchi, al Presidente di AELC (Associazione Eugubina per la Lotta al Cancro), Benvenuto Procacci ed altre illustri personalità come il Vice Direttore del TG5, Fabio Tamburini, la madrina dell’iniziativa Eva Henger, il Presidente della Nazionale Basket Artisti, Simone Barazzotto, ed i giocatori Ferdi Berisa e Fabio Tamburini che sono intervenute in modalità online.

“Per noi – ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – è un onore ospitare questa iniziativa di beneficenza nella nostra città. Ringrazio tutti coloro che saranno presenti il prossimo mercoledì a Gualdo Tadino ed in particolare il nostro concittadino Damiano Picchi, che ha curato l’organizzazione dell’evento. Il 18 dicembre vi aspetto in tanti al Palasport Carlo Angelo Luzi, perché “Stelle a Canestro – Un Assist per la Ricerca” oltre ad essere un evento divertente e spettacolare, che vedrà la presenza di tanti ospiti illustri, è un’iniziativa di solidarietà i cui proventi andranno per una buona causa quale è il supporto all’AELC”.

L’evento gualdese avrà come madrina d’eccezione l’attrice Eva Henger reduce dalla sua prima esperienza da autrice e produttrice cinematografica del film “The Contract” (insieme al marito Massimiliano Caroletti) con protagonista l’attore americano Kevin Spacey. Con lei a Gualdo anche le figlie Mercedesz Henger e Jennifer Caroletti. Non solo basket, l’evento prevederà anche un intermezzo musicale con Jean Michel Byron, ex cantante dei Toto.

La partita, che avrà come obiettivo raccogliere fondi per la lotta contro il cancro, vedrà inoltre la collaborazione dello sponsor tecnico Givova, che vestirà le squadre, e di alcuni sponsor locali che hanno supportato l’iniziativa.

Durante la serata si svolgerà anche una gara di tiri da 3 punti dove il vincitore sarà premiato con 2 biglietti omaggio per il match NBA tra gli Houston Rockets ed i Brooklyn Nets.

I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita e il giorno dell’evento presso la biglietteria del palasport a partire dalle ore 16. Infoline tickets: 392.4586517.

Questo il Roster della Nazionale Basket Artisti presente a Gualdo Tadino:

ANTONELLO RIVA campione di basket FABIO TAMBURINI Vice Direttore Tg5 Mediaset STEFANO MELOCCARO giornalista Sky Sport VALERIO DI BENEDETTO attore CLAUDIO BONACCORSI ex cestista PAOLO ROMANO attore “Un posto al sole” ANTONIO MEZZANCELLA cantante imitatore “La volta buona” Rai Uno FERDI BERISA vincitore Grande Fratello 9 GIANGUIDO BALDI attore “Un posto al sole” MILO CORETTI vincitore Grande Fratello 7 MAX PARODI attore EMILIANO RAGNO doppiatore attore

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino