Gualdo Tadino, due serate di musica e teatro alla Rocca Flea

Il 21 e 22 luglio il parco della Rocca si anima con eventi sotto le stelle tra note, spettacoli e atmosfera suggestiva





Lunedì 21 luglio alle ore 21.00 è in programma “Quattro voci, un respiro”, concerto per sassofoni a cura del Conservatorio di Perugia, in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino. L’iniziativa si inserisce nella rassegna Suoni Controvento promossa dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore. Il concerto è gratuito e non è richiesta la prenotazione. L’evento è stato realizzato con il sostegno dei fondi del Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” – PR FESR 2021-2027 Azione 1.3.4, rivolto a imprese turistiche, culturali, audiovisive e creative.



Martedì 22 luglio alle ore 21.30 si terrà “Appunti di lettura”, spettacolo teatrale scritto e interpretato da Marco Bisciaio. Un viaggio tra parole, racconti e riflessioni, in uno dei luoghi più affascinanti della città. Il progetto è organizzato dall’Associazione Arte e Dintorni. Anche questo appuntamento è a ingresso libero. Durante la serata sarà presente uno stand con birra artigianale Flea.

La rassegna estiva 2025 a Gualdo Tadino sta registrando una grande partecipazione, con eventi di qualità che stanno coinvolgendo cittadini e visitatori. Tutti gli appuntamenti possono essere consultati sulla pagina Facebook “Gualdo Tadino Eventi”, costantemente aggiornata.



“Questa estate è solo all’inizio, ma possiamo già parlare di un importante risultato, vista la grande partecipazione. Desidero ringraziare tutte le associazioni coinvolte, i collaboratori e i professionisti che con passione e competenza stanno contribuendo alla realizzazione di un’estate ricca di cultura e spettacolo per la nostra città”, ha dichiarato l’Assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi.