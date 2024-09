Servizio Civile Ambientale: aperto il bando presso le sedi di Perugia e Spoleto

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età: c’è tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 del 26 Settembre 2024

“Il Servizio Civile ambientale è una straordinaria opportunità per partecipare e contribuire alla diffusione delle conoscenze su temi ambientali, all’organizzazione di attività di educazione ambientale e di animazione territoriale volte all’adozione di stili di vita più sostenibili e alla creazione di percorsi di partecipazione, in particolare per i giovani”

è il commento di Martina Palmisano, coordinatrice dei ragazzi del Servizio civile per Legambiente Umbria.

“Il progetto Dall’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile promosso da Arci Servizio Civile Perugia e che si svolgerà nelle sedi dell’associazione ambientalista di Perugia e Spoleto – continua Martina Palmisano – prevede che i ragazzi e le ragazze vengano coinvolti nella realizzazione di campagne di volontariato, laboratori e percorsi di educazione ambientale, sportelli informativi rivolti ai cittadini sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Non mancherà la possibilità di fare esperienza di raccolta ed elaborazione dati sulla qualità ambientale degli ambienti urbani, di monitoraggio biologico, chimico fisico delle acque dei laghi e dei fiumi dell’Umbria, oltre ad attività di citizen science dedicate al tema dei rifiuti”.

Il Servizio Civile Ambientale

Il Servizio Civile Ambientale è un ramo del Servizio Civile Universale, che promuove progetti specifici dedicati alla transizione ecologica e alla rivoluzione verde. È rivolto a ragazzi e ragazze che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età e siano in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.

Agli operatori volontari in servizio civile spetta un rimborso mensile di 507,30 euro. Coloro che partecipano al Servizio Civile avranno accesso ai posti riservati per i concorsi pubblici non dirigenziali.

I candidati non devono aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo o ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona. Non devono aver riportato condanne per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, o per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. Il termine per la presentazione della domanda è il 26 Settembre 2024 ore 14.00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Legambiente Umbria 0755721021 info@legambienteumbria.it o Legambiente Circolo di Spoleto legambientespoleto@gmail.com