Umbra Acque: inaugurato un nuovo sportello digitale anche a Gubbio. Il sindaco Stirati: “Si tratta di un importante salto di qualità offerto a beneficio dei cittadini e degli utenti eugubini”

È stato inaugurato un nuovo sportello digitale di Umbra Acque a Gubbio, dopo quelli di Todi, Città di Castello, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago e Umbertide. A inaugurarlo nella sede di Digipass, in via Gioia, il sindaco Filippo Mario Stirati, l’assessore all’Agenda digitale Giovanna Uccellani, i vertici di Umbra Acque, l’Ad Tiziana Buonfiglio e il presidente Filippo Calabrese, il presidente di Auri, Antonino Ruggiano.

Da questo sportello i cittadini potranno collegarsi con un operatore commerciale in servizio a Perugia e svolgere in tempo reale tutte le operazioni normalmente possibili agli sportelli in presenza.