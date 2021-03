Umbertide: previsti 800mila euro di interventi da parte di Umbra Acque

Importanti località del territorio umbertidese saranno interessati da significativi interventi da parte di Umbra Acque Spa. Come rende noto l’azienda, all’interno del piano degli interventi riguardanti il quadriennio 2020-2023, Umbra Acque spa realizzerà investimenti per 800.000 euro nel territorio comunale di Umbertide.

Come investimento prioritario è stata individuata dall’azienda la realizzazione di una nuova condotta fognaria che allacci le località di Spedalicchio e Molino Vitelli al collettore situato nella frazione di Niccone, il quale già conferisce al depuratore esistente. Inoltre, come riferisce Umbra Acque Spa, è previsto nella prima revisione utile del piano degli interventi anche l’inserimento dell’intervento per il rifornimento idrico dell’abitato della località di Petrelle. Come informa Umbra Acque Spa, al precedente intervento si devono aggiungere le operazioni relative al piano di riduzione delle perdite, che saranno definiti a seguito di specifici studi.

Afferma il sindaco di Umbertide, Luca Carizia: