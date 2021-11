Stabili le intensive, somministrate 60 prime dosi vaccino

Tre ricoverati Covid in più in Umbria nell’ultimo giorno, ora 43, mentre restano cinque, invariati, i posti occupati nelle terapie intensive. In base ai dati sul portale della Regione, nell’ultimo giorno, senza nuove vittime per il virus, ci sono stati 19 nuovi positivi e 28 guariti, con gli attualmente positivi in leggero calo a 1.523, nove in meno.