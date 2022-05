Transizione digitale: riunione della commissione innovazione e digitalizzazione della conferenza delle regioni

Illustrato il modello danese

Si è riunita oggi la Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Presieduta dal coordinatore della Commissione e Assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria, in collegamento da Palazzo Donini e alla presenza dell’Ambasciatore della Danimarca in Italia Anders Carsten, nel corso della riunione sono state presentate dalla Head of Unit-EU and international Coordination della Danish Agency for Digital Government, Pernille Sørensen, le best practice sul tema della digitalizzazione secondo il modello danese.

Per il Coordinatore della Commissione ITD e Assessore regionale allo Sviluppo Economico è stata l’occasione per imparare dai migliori della classe. La Danimarca, ha spiegato, è al primo posto secondo l’indice Desi 2021.

In quanto Coordinatore della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Assessore ha ritenuto di fondamentale importanza favorire l’incontro proprio all’interno della Commissione. Con la presentazione del modello danese, infatti, è stata data l’opportunità a tutte le Regioni di poter condividere quelle buone pratiche – ha detto – nell’ottica di facilitare e stimolare quel percorso condiviso verso la compiuta transizione digitale necessaria al nostro Paese. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, motivo per cui secondo il Coordinatore della Commissione si può dire di essere oggi andati a scuola dai migliori e dai migliori di aver imparato.